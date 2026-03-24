Опубликовано 24 марта 2026, 08:591 мин.
Путин подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за управление автомобилем без ОСАГО
Путин подписал закон об однократном штрафе в сутки за отсутствие ОСАГО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно документу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, если автомобиль с водителем без полиса несколько раз за сутки был зафиксирован камерами, то административная ответственность наступает только за первый случай такого нарушения.
"Изменения внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно поправкам, если автомобиль с водителем без полиса ОСАГО был выявлен несколько раз за сутки, то административная ответственность наступает только за первый случай такого нарушения. Повторные штрафы в этот же день применяться не будут", – сообщает ТАСС.
В Госдуме подчеркнули, что камеры пока не штрафуют за отсутствие ОСАГО — эксперимент неоднократно переносили. Принятый закон пока касается только нарушений, выявленных инспекторами ГИБДД, но в будущем позволит запустить и автоматическую фиксацию, пояснил глава профильного комитета Ярослав Нилов.
