Путин подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за управление автомобилем без ОСАГО

"Изменения внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно поправкам, если автомобиль с водителем без полиса ОСАГО был выявлен несколько раз за сутки, то административная ответственность наступает только за первый случай такого нарушения. Повторные штрафы в этот же день применяться не будут", – сообщает ТАСС.

В Госдуме подчеркнули, что камеры пока не штрафуют за отсутствие ОСАГО — эксперимент неоднократно переносили. Принятый закон пока касается только нарушений, выявленных инспекторами ГИБДД, но в будущем позволит запустить и автоматическую фиксацию, пояснил глава профильного комитета Ярослав Нилов.

