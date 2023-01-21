Пять хот-хэтчей свели в гонке по прямой

Пять хот-хэтчей свели в гонке по прямойВ заезде сошлись Audi, BMW, Honda, Mercedes-AMG и Volkswagen
Авторы YouTube-канала carwow устроили очередную гонку по прямой с участием нескольких автомобилей. На сей раз в заезде сошлись представители одного класса — «горячие» хэтчбеки — но разных производителей. В итоге получилась дрэг-битва современных хот-хэтчей, в которой на трассе сошлись Audi S3, BMW M135i, Honda Civic Type R, Mercedes-AMG A35 и Volkswagen Golf R 20 Year. Возможно, это и не самые мощные модели, но сражение получилось весьма занятным.
Audi S3 оснащён 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 310 сил и крутящим моментом 400 Нм, который имеет полный привод. Весит такой хэтчбек полторы тонны. Volkswagen Golf R с таким же двигателем, но с отдачей 333 лошадиных силы и 420 Нм при массе 1480 килограммов.
Обе модели имеют полный привод. В арсенале BMW M135i — тоже 2,0-литровый бензиновый турбомотор — но с 306 силами, 450 Нм и массой 1525 килограммов. Самый тяжёлый — Mercedes-AMG A 35, у которого на 1555 килограммов приходится 306 сил и 400 Нм, снятых с 2,0-литрового турбомотора.
Новая Honda Civic Type R оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором с отдачей 329 лошадиных сил и 420 Нм. Модель самая лёгкая — 1429 килограммов — но одновременно это ещё и единственный автомобиль в гонке с механической коробкой передач.