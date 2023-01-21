Пять хот-хэтчей свели в гонке по прямой

В заезде сошлись Audi, BMW, Honda, Mercedes-AMG и Volkswagen

Авторы YouTube-канала carwow устроили очередную гонку по прямой с участием нескольких автомобилей. На сей раз в заезде сошлись представители одного класса — «горячие» хэтчбеки — но разных производителей. В итоге получилась дрэг-битва современных хот-хэтчей, в которой на трассе сошлись Audi S3, BMW M135i, Honda Civic Type R, Mercedes-AMG A35 и Volkswagen Golf R 20 Year. Возможно, это и не самые мощные модели, но сражение получилось весьма занятным.