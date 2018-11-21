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10:43

Audi показала первое изображение электрического Q2 L e-tron

Модель разработана с учетом специфики китайского рынка

На мероприятии, посвященном празднованию 30-летней годовщины сотрудничества Audi и First Automotive Works (FAW), немецкий производитель показал первое изображение электрического кроссовера Q2 L e-tron. Первая электрическая модель Audi, созданная специально для Китая, выйдет на местный рынок в следующем году — на год раньше e-tron.

Официальной информации об электрическом кроссовере нет, поэтому пока можно ориентироваться лишь на слухи. Так, по данным Indian Autos Blog в основу модели ляжет платформа MQB. На одной зарядке электрокар сможет проезжать до 500 километров. Внешность кроссовера сделают более традиционной — опять же, чтобы учесть предпочтения местных покупателей. По другой версии, на фотографии — эскиз, а дизайн товарной версии Q2 L e-tron будет основан на стилистике старшего e-tron.

Q2 L e-tron станет частью стратегии Audi по выпуску «локализованных» вариантов моделей, учитывающих специфику китайских клиентов, а также запуску новых цифровых сервисов. Компания стала первой, кто предложил в Китае специально разработанные 3D-карты и систему распознания иероглифов.

Audi e-tron

В сентябре Audi представила свой первый электрокар. Кроссовер e-tron получил силовую установку с двумя асинхронными электромоторами (360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента) и блоком батарей емкостью 95 киловатт-часов. На одной зарядке он может проехать до 500 километров по циклу WLTP.

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