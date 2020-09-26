У кроссовера Audi Q5 появилась купеобразная версия

Благодаря новому заднему бамперу Audi Q5 Sportback на семь миллиметров длиннее обычного Q5, но на этом отличия в технических характеристиках заканчиваются. У моделей идентичны ширина, высота, колёсная база, а также гамма двигателей.

Базовый Q5 Sportback 40 TDI оснащается 204-сильным (400 Нм) турбодизелем 2.0. У более мощной версии с индексом 50 TDI под капотом 3,0-литровый 286-сильный (600 Нм) V6. Бензиновые версии 40 TFSI и 45 TFSI комплектуются 2,0-литровой «турбочетвёркой», которая развивает 204 или 265 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. На вершине гаммы — SQ5 Sportback с 354-сильным (500 Нм) бензиновым V6 объёмом 3,0 литра. Особняком стоят заряжаемые гибриды — 299-сильный 50 TFSI e и 367-сильный 55 TFSI e.

Ручной коробки передач все Q5 Sportback лишены, а единственная переднеприводная модификация 35 TDI с 163-сильным (370 Нм) турбодизелем 2.0 появится в европейской линейке позже. Четырёхцилиндровые Q5 комплектуются 7-скоростным «роботом» и полноприводной трансмиссией quattro ultra с муфтой подключений задней оси, шестицилиндровые — 8-ступенчатым «автоматом» с постоянным полным приводом quattro.