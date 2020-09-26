У кроссовера Audi Q5 появилась купеобразная версия

Конструктивно Audi Q5 Sportback в точности повторяет обычный рестайлинговый Q5, и с некоторых ракурсов отличия между кроссоверами — в штрихах.
Например, спереди «ку-пятые» можно различить только по рисунку радиаторной решётки и форме боковых воздухозаборников. Зато нижняя часть заднего бампера полностью новая, а проще всего узнать кросс-купе по характерному спортивному силуэту. Необычные светодиодные фонари, рисунок которых покупатель может выбрать при покупке, у Q5 и Q5 Sportback одинаковы.
Фото: Audi Q5 Sportback
Благодаря новому заднему бамперу Audi Q5 Sportback на семь миллиметров длиннее обычного Q5, но на этом отличия в технических характеристиках заканчиваются. У моделей идентичны ширина, высота, колёсная база, а также гамма двигателей.
Базовый Q5 Sportback 40 TDI оснащается 204-сильным (400 Нм) турбодизелем 2.0. У более мощной версии с индексом 50 TDI под капотом 3,0-литровый 286-сильный (600 Нм) V6. Бензиновые версии 40 TFSI и 45 TFSI комплектуются 2,0-литровой «турбочетвёркой», которая развивает 204 или 265 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. На вершине гаммы — SQ5 Sportback с 354-сильным (500 Нм) бензиновым V6 объёмом 3,0 литра. Особняком стоят заряжаемые гибриды — 299-сильный 50 TFSI e и 367-сильный 55 TFSI e.
Ручной коробки передач все Q5 Sportback лишены, а единственная переднеприводная модификация 35 TDI с 163-сильным (370 Нм) турбодизелем 2.0 появится в европейской линейке позже. Четырёхцилиндровые Q5 комплектуются 7-скоростным «роботом» и полноприводной трансмиссией quattro ultra с муфтой подключений задней оси, шестицилиндровые — 8-ступенчатым «автоматом» с постоянным полным приводом quattro.
Фото: Интерьер Audi Q5 Sportback
Интерьер Q5 Sportback полностью идентичен обновлённому Q5. Новая информационно-развлекательная система MIB с 10,1-дюймовым тачскрином — штатное оборудование, 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель — опция.
За счёт покатой крыши пространство над головами задних пассажиров сократилось, так что седокам ростом свыше 183 сантиметров будет тесновато. Пострадала и вместимость багажника: заявленный объём Q5 Sportback — 510 литров, тогда как в обычный Q5 влезает до 550 литров.
В Европе Audi Q5 Sportback поступит в продажу до конца года. Покупателям из других стран придётся подождать 2021-го. В фирме Audi рассчитывают, что на долю кросс-купе будет приходиться до трети продаж семейства Q5. До России до сих пор не добрались обычные рестайлинговые Q5, так что точные сроки появления кросс-купе неизвестны.