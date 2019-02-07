В России начали собирать обновленный Nissan Qashqai

Внешне обновленный Nissan Qashqai можно отличить по измененной передней части с новыми капотом, бампером, фарами и решеткой радиатора. Сзади слегка изменились фонари, а в бампере появились декоративные вставки «под металл». В салоне кроссовера появился новый трехспицевый руль и мультимедийная система с поддержкой «Яндекс.Авто».