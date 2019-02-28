Nissan раскрыл информацию об оснащении обновленного Qashqai

Кроссовер будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л.с. соответственно. Коробка — шестиступенчатая «механика» или вариатор X-tronic CVT, для которого была переписана программа управления. Кроме того, другие настройки получили электроусилитель руля и подвески.

Собирать обновленные Qashqai будут на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.