Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7

Несмотря на тотальную неудачу предыдущих моделей, за основу нового кроссовера китайские инженеры взяли предыдущий кроссовер Qoros 5. Новый автомобиль стал чуть крупнее, однако профиль моделей, за исключением удлиненного капота «семерки», практически совпадает.

Главной особенностью Qoros 7 является наличие вертикальной сенсорной мультимедийной системы с диагональю 16,6 дюйма в стиле электромобилей Tesla. Кроме того, новый кроссовер получил сделанную в виде отдельного планшета виртуальную приборную панель, усеченное трехспицевое рулевое колесо и панорамную крышу.