В России не досчитались налогов с четверти дорогих автомобилей

По информации «Финэкспертизы», количество зарегистрированных автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей в период с 2015 по 2018 год удвоилось, а средние начисления по транспортному налогу сократились на 33 процента, то есть на треть.
Существует несколько лазеек в законе, которые позволяют не платить «налог на роскошь», под который, в том числе, попадают и дорогостоящие автомобили. Во-первых, владельцы могут использовать региональные льготы – например, в столице от уплаты транспортного налога освобождены многодетные семьи. Также известны случаи, когда владельцы роскошных суперкаров получали документы об инвалидности второй группы, либо оформляли машину на инвалидов – это позволяло им платить налог по сниженной ставке. По данным Счетной палаты, в России существуют льготники, которые ездят на Bentley Continental, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo и Lamborghini Huracan.
Во-вторых, автомобиль можно зарегистрировать на юридическое лицо. Согласно статистике, в 2018 году в собственности организаций оказалось на 334 машины больше, чем годом ранее.
Есть и третье объяснение – это сокращение списка моделей и комплектаций, которые облагаются налогом с максимальным надбавочным коэффициентом, равным трем. Если два года назад в перечне было 165 пунктов, то в прошлом году их стало 153.
Подозрительным кажется и тот факт, что в некоторых регионах страны не зарегистрировано ни одной машины дороже 10 миллионов рублей – например, в Бурятии, Туве, Смоленской и Курганской областях, а также Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах.