В России не досчитались налогов с четверти дорогих автомобилей

По информации «Финэкспертизы», количество зарегистрированных автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей в период с 2015 по 2018 год удвоилось, а средние начисления по транспортному налогу сократились на 33 процента, то есть на треть.

Существует несколько лазеек в законе, которые позволяют не платить «налог на роскошь», под который, в том числе, попадают и дорогостоящие автомобили. Во-первых, владельцы могут использовать региональные льготы – например, в столице от уплаты транспортного налога освобождены многодетные семьи. Также известны случаи, когда владельцы роскошных суперкаров получали документы об инвалидности второй группы, либо оформляли машину на инвалидов – это позволяло им платить налог по сниженной ставке. По данным Счетной палаты, в России существуют льготники, которые ездят на Bentley Continental, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo и Lamborghini Huracan.