Дебют модели Infiniti QX55 должен был состояться в минувшую среду, 11 ноября, однако в итоге мероприятие буквально в последний момент отложили ещё на неделю. Теперь Infiniti показала финальный тизер нового кросс-купе и объявила новую дату премьеры: автомобиль покажут во вторник 17 ноября в 17:55 по Тихоокеанскому времени — или в 4:55 утра среды 18 ноября по московскому времени. Как нынче принято, дебют состоится в онлайн-формате, а развлекать зрителей на премьере будет американский певец Алоэ Блэк.