Интерьер нового Infiniti QX60 раскрыли до премьеры

Как можно судить по снимку очевидца, Infiniti QX60 позаимствует у Nissan Rogue идею с «парящим» центральным тоннелем с нефиксируемым джойстиком трансмиссии, кнопкой стояночного тормоза и парой подстаканников. Также у кроссоверов могут быть очень похожи органы управления: например, у предсерийного прототипа QX60 установлен руль от Rogue.

В остальном дизайнеры Infiniti пошли другим путём: можно отметить необычные дверные карты с треугольным подлокотником, сенсорный блок климат-контроля с парой функциональных шайб, а также широкоформатный тачскрин информационно-развлекательного комплекса, которым можно управлять шайбой и «горячими» клавишами на центральном тоннеле. Также утверждается, что у QX60 появится цифровая приборная панель.