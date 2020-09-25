Infiniti показала, каким будет новый QX60

Название Monograph, или «монография», японцы выбрали неслучайно: этим термином обозначают научный труд, углубленно рассматривающий одну конкретную тему. И в случае с QX60 Monograph речь идёт о дизайне — ведь в таком ключе будет выполнен не только следующий QX60, но и будущие модели марки.

Как и прежде, Infiniti ищет вдохновения в японской культуре и традициях: в частности, обращается к концепции «間 ма», которая предлагает абстрагироваться от всего лишнего и создать гармоничный облик лишь за счет правильного подобранных элементов.