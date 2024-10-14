Infiniti остановила поставки внедорожников QX80 из-за дефекта

Под сервисную акцию попали 3320 внедорожников QX80. Другие модели Nissan и Infiniti проблема не затронула. Регулятор сообщает, что на некоторых QX80 изображение с камеры заднего вида может зависать, после чего экран становится черным и на нем отображается оповещение о неисправности парковочного ассистента. Федеральные стандарты безопасности в США требуют, чтобы камера заднего вида всегда была исправна.

Infiniti заверяет, что проблема решится простым обновлением программного обеспечения, которое займет порядка получаса. Однако до устранения дефекта отгрузка машин поставлена на паузу.