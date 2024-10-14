Infiniti остановила поставки внедорожников QX80 из-за дефекта

Infiniti остановила поставки внедорожников QX80 из-за дефектаПосетить сервисные центры призывают владельцев 3,3 тысячи машин
Под сервисную акцию попали 3320 внедорожников QX80. Другие модели Nissan и Infiniti проблема не затронула. Регулятор сообщает, что на некоторых QX80 изображение с камеры заднего вида может зависать, после чего экран становится черным и на нем отображается оповещение о неисправности парковочного ассистента. Федеральные стандарты безопасности в США требуют, чтобы камера заднего вида всегда была исправна.
Infiniti заверяет, что проблема решится простым обновлением программного обеспечения, которое займет порядка получаса. Однако до устранения дефекта отгрузка машин поставлена на паузу.
Infiniti QX80 нового поколения дебютировал в марте 2024 года. Внедорожник оформили по мотивам концепта QX Monograph. В оснащение вошла «битурбошестерка» объемом 3,5 литра, вытеснившая из гаммы 5,6-литровый V8. В версии для США она выдает 450 лошадиных сил и 698 Нм крутящего момента, сочетаясь с девятидиапазонным автоматом. Привод задний либо полный.
В мае Nissan запретил ездить на старых Sentra и Pathfinder, а также Infiniti QX4. Десятки тысяч машин, выпущенных в начале нулевых, все еще оснащены подушками безопасности Takata. Эйрбеги давно обанкротившейся фирмы могут травмировать или даже убить пассажиров.