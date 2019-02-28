Специальную версию Audi R8 посвятили юбилею двигателей V10

Салон купе выполнен в черном цвете и дополнен накладками дефлектров вентиляции, приборной панели и дверей из лакированного углепластика. Спортивные кресла с ромбовидным рисунком украшены контрастной прострочкой цвета меди. Её также можно найти на руле, центральном подлокотнике и обивке дверей. Логотипы Decennium нанесены на центральнный тоннель, пороги, декоративные накладки и двери.