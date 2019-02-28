Специальную версию Audi R8 посвятили юбилею двигателей V10

Юбилейные Audi R8 V10 Decennium (названием образовано от латинских слов decem и annum и обозначает «десятилетие») отличаются эксклюзивным матовым серым окрасом кузова Daytona Gray, бронзовыми 20-дюймовыми колесами, передним спойлером, боковыми накладками и задним диффузором черного цвета, а также деталями из карбона.
Впервые V10 появился на R8 в начале 2009 года. 5,2-литровый агрегат с непосредственным впрыском выдавал 525 сил и 530 Нм момента. С ним купе разгонялось до «сотни» за 3,9 секунды.
Салон купе выполнен в черном цвете и дополнен накладками дефлектров вентиляции, приборной панели и дверей из лакированного углепластика. Спортивные кресла с ромбовидным рисунком украшены контрастной прострочкой цвета меди. Её также можно найти на руле, центральном подлокотнике и обивке дверей. Логотипы Decennium нанесены на центральнный тоннель, пороги, декоративные накладки и двери.
В движение Audi R8 V10 Decennium приводит стандартный 5,2-литровый атмосферный V10, выдающий 620 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час купе разгоняется за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 331 километр в час.
Продажи Audi R8 V10 Decennium начнутся весной этого года. Цена в Германии — 222 000 евро или 16,6 миллиона рублей по текущему курсу, что на 22 тысячи евро дороже, чем купе R8 V10 performance.