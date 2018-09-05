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5 сентября 16:54

Audi R8 переродится в электрический гиперкар

Машины третьего поколения получат полностью электрическую силовую установку

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Компания Audi не откажется от преемника суперкара R8, но концепция модели может радикально поменяться. По данным издания Autocar, название достанется электрическому гиперкару, который получит приставку e-tron к названию. Такой автомобиль выпускался немецкой маркой в 2015-2016 году, однако из-за низкого спроса его сняли с производства.

С выходом третьего поколения R8 Audi полностью откажется от установки в машину двигателя V10 и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.

Последний дебютировал на Monterey Car Week, и по замыслу инженеров, должен представлять собой переосмысленный спортпрототип LMP1. Концепт-кар оснастили тремя электромоторами, суммарная отдача которых составила 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента. С места до «сотни» PB18 e-tron разгоняется за две с небольшим секунды, чуть медленнее лемановского прототипа.

Audi PB18 e-tron

Особенностью Audi PB18 e-tron стал подвижный монокок, в который интегрировано сиденье водителя и приборная панель. На треке его можно установить посередине, как в гоночном спортпрототипе, а на обычной дороге – сдвинуть вбок, освободив место для пассажира.

Источник: Autocar
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