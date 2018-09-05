Audi R8 переродится в электрический гиперкар

С выходом третьего поколения R8 Audi полностью откажется от установки в машину двигателя V10 и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.

Последний дебютировал на Monterey Car Week, и по замыслу инженеров, должен представлять собой переосмысленный спортпрототип LMP1. Концепт-кар оснастили тремя электромоторами, суммарная отдача которых составила 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента. С места до «сотни» PB18 e-tron разгоняется за две с небольшим секунды, чуть медленнее лемановского прототипа.