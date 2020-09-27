Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга

У гоночного подразделения Audi Sport с Нюрбургрингом связаны приятные воспоминания, ведь прототипы R8 LMS с 2012 года пять раз побеждали в ежегодной 24-часовой гонке на этой трассе.

Дорожная спецверсия R8 Green Hell Edition раскрашена в цвета гоночного купе: доминирует тёмно-зелёный цвет; зеркала, заднее антикрыло, боковые юбки, воздухозаборники и часть крыши покрашены в чёрный, а 20-дюймовые колёсные диски — в сочетание чёрного и бордового.