Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга

У гоночного подразделения Audi Sport с Нюрбургрингом связаны приятные воспоминания, ведь прототипы R8 LMS с 2012 года пять раз побеждали в ежегодной 24-часовой гонке на этой трассе.
Дорожная спецверсия R8 Green Hell Edition раскрашена в цвета гоночного купе: доминирует тёмно-зелёный цвет; зеркала, заднее антикрыло, боковые юбки, воздухозаборники и часть крыши покрашены в чёрный, а 20-дюймовые колёсные диски — в сочетание чёрного и бордового.
Фото: Audi R8 Green Hell Edition и гоночный прототип Audi R8 LMS
Интерьер оформлен в тёмно-серых тонах — кресла-ковши и руль обтянуты алькантарой, дверные карты и передняя панель — кожей. Прострочка контрастная, тёмно-зелёная, хотя окантовка ковриков и метка на руле в зоне «12 часов» сделаны красным. Впрочем, заказчик может изменить и отделку салона, и цвет кузова: программа персонализации это позволяет. Оснащение R8 Green Hell Edition богатое: например, облегчённые сиденья, углерод-керамические тормоза и аудиосистема Bang & Olufsen входят в стандартный набор опций.
Фото: Интерьер Audi R8 Green Hell Edition
Технически Audi R8 Green Hell Edition идентична топ-версии R8 Performance. Под капотом 620-сильный (580 Нм) атмосферный V10 объёмом 5,2 литра, коробка передач — 7-скоростной «робот», полный привод quattro. Разгон с места до 100 километров в час займёт 3,1 секунды, а максимальная скорость купе — 331 километр в час.
Audi ограничит тираж купе R8 Green Hell Edition 50 экземплярами. Цена спецверсии в Германии — от 234 тысяч евро (21,26 миллиона рублей), тогда как цены на обычный R8 Performance начинаются с 196,4 тысячи евро (17,85 миллиона рублей).