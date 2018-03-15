Audi решила отказаться от преемника R8

Компания Audi может отказаться от выпуска преемника спорткара R8 после завершения производства модели текущего поколения. Об этом со ссылкой на главу департамента технического развития марки Петера Мертенса сообщает Car and Driver.

«У машины долгая жизнь, и она прожила ее достойно, — прокомментировал Мартенс. — Начальство постоянно нервничает, когда речь заходит о преемнике, поэтому никогда не стоит говорить никогда. Выпуск спорткаров — это хорошо для Audi». При этом топ-менеджер уточнил, что никакого решения о разработке преемника еще не принято.

Освободившиеся срества Audi выделит на разработку гибридных и электрических моделей. В будущем, по словам Мартенса, в модельном ряду немецкой марки будут спорткары с ДВС, высокопроизводительные электромобили и гибриды.

Audi R8 текущего поколения оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V10. Отдача агрегата составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода Quattro. Разгон до первой «сотни» у спорткара занимает 3,2 секунды, до второй — 9,9 секунды. Максимальная скорость составляет 330 километров в час.

Также у R8 есть модификация с приводом на задние колеса — R8 V10 RWS. Дефорсированный мотор V10 на ней выдает 540 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. R8 V10 RWS выпустят ограниченным тиражом в 999 экземпляров.