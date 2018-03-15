Компания сосредоточится на разработке электромобилей и гибридов

Пульс

Audi решила отказаться от преемника R8

52fa248174dbb6154947a9a392752da22580e46a
15 марта 2018

Компания Audi может отказаться от выпуска преемника спорткара R8 после завершения производства модели текущего поколения. Об этом со ссылкой на главу департамента технического развития марки Петера Мертенса сообщает Car and Driver.

[Битва года: Porsche 911 Turbo S vs Audi R8 V10 plus](https://motor.ru/testdrives/r8vs911.htm)

Битва года: Porsche 911 Turbo S vs Audi R8 V10 plus

«У машины долгая жизнь, и она прожила ее достойно, — прокомментировал Мартенс. — Начальство постоянно нервничает, когда речь заходит о преемнике, поэтому никогда не стоит говорить никогда. Выпуск спорткаров — это хорошо для Audi». При этом топ-менеджер уточнил, что никакого решения о разработке преемника еще не принято.

Освободившиеся срества Audi выделит на разработку гибридных и электрических моделей. В будущем, по словам Мартенса, в модельном ряду немецкой марки будут спорткары с ДВС, высокопроизводительные электромобили и гибриды.

Audi R8 текущего поколения оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V10. Отдача агрегата составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода Quattro. Разгон до первой «сотни» у спорткара занимает 3,2 секунды, до второй — 9,9 секунды. Максимальная скорость составляет 330 километров в час.

Также у R8 есть модификация с приводом на задние колеса — R8 V10 RWS. Дефорсированный мотор V10 на ней выдает 540 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. R8 V10 RWS выпустят ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Самый правильный тюнинг Audi

Краткая история ателье ABT Sportsline

Теги:
AudiR8
Новости по теме
12 декабря 2017
Покупателям Audi R8 за 400 тысяч долларов подарят планшет с картинками и наушники
13 сентября 2017
Для Audi R8 Spyder сделали крышу c «дефлектором звука»
12 сентября 2017
Audi R8 лишили полного привода, но зато приспособили для дрифта
31 августа 2017
Посмотрите, как Audi R8 разгоняется до 394 км/ч за 800 метров