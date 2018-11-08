Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:26

Гоночный «Мустанг» для Австралии получил турбомотор V6 и огромное антикрыло

Автомобиль для чемпионата Supercars прошел первые тесты

Австралийская гоночная команда DJR Team Penske провела первые тесты нового Ford Mustang, подготовленного для чемпионата Supercars. Двухдверное купе придет на смену седанам Ford Falcon, которые ездили в чемпионате с 90-годов.

Гоночный автомобиль подготовлен совместно командой DJR Team Penske, американским подразделением Ford Performance и коллективом Tickford Racing. Под капотом стоит турбомотор V6 Ecoboost — впервые в истории чемпионата Supercars: раньше использовались атмосферные V8. Причем на седанах Ford и Holden это были специальные гоночные двигатели, построенные в США с нуля по наскаровскому образцу: с нижним расположением распредвала и двумя клапанами на цилиндр.

>
Reload
1 / 2

Несмотря на внешнее сходство с серийным купе, технически австралийский Mustang не имеет с ним ничего общего. Все автомобили серии Supercars текущего поколения почти одинаковы конструктивно: с 2013 года у них унифицированное шасси с трубчатой рамой, независимыми подвесками фирмы Pace Innocations и секвентальной коробкой Albins, отнесенной назад. Внешние панели кузова выполнены из стали и пластика, но лишь напоминают серийные обводами.

Пространственная рама гоночного Ford Mustang

С момента основания чемпионата в 1997 году в серии участвовали большие седаны местного производства — Ford Falcon и Holden Commodore. Но в 2016 году Ford прекратил производство модели Falcon и закрыл свой завод в Австралии, а годом позже такая же судьба постигла и Holden Commodore.

Гоночным коллективам пришлось менять технику: теперь «холденовские» команды выступают на новом Commodore, который представляет собой праворульный Opel Insignia с иными эмблемами. «Фордовские» команды пока продолжают ездить на Falcon, но в следующем году перейдут на «Мустанги».

>
Reload
1 / 2

Ford FG X Falcon, которому на смену придет Mustang

Ранее предполагалось, что все «Суперкары» нового поколения перейдут с атмосферных «восьмерок» на моторы V6 Turbo: двигатели нового поколения разрабатывал и Holden, и Ford. Но «холденовцы» отложили реализацию проекта, и в ближайшие годы продолжат ездить на моторах V8.

>
Reload
1 / 2

Другие автомобили серии Supercars: новый Holden Commodore...

Серия Supercars имеет общенациональную популярность — это спорт номер три в Австралии, после австралийского футбола и крикета. В календаре сезона-2018 шестнадцать этапов, самые популярные гонки собирают свыше двухсот тысяч зрителей, а телевизионные сети соревнуются за право транслировать соревнования. Сейчас в серии представлены марки Holden, Ford и Nissan. В недавнем прошлом здесь выступали команды на седанах Volvo и Mercedes-Benz.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...