Гоночный «Мустанг» для Австралии получил турбомотор V6 и огромное антикрыло

Несмотря на внешнее сходство с серийным купе, технически австралийский Mustang не имеет с ним ничего общего. Все автомобили серии Supercars текущего поколения почти одинаковы конструктивно: с 2013 года у них унифицированное шасси с трубчатой рамой, независимыми подвесками фирмы Pace Innocations и секвентальной коробкой Albins, отнесенной назад. Внешние панели кузова выполнены из стали и пластика, но лишь напоминают серийные обводами.