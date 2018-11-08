Гоночный «Мустанг» для Австралии получил турбомотор V6 и огромное антикрыло

Гоночный автомобиль подготовлен совместно командой DJR Team Penske, американским подразделением Ford Performance и коллективом Tickford Racing. Под капотом стоит турбомотор V6 Ecoboost — впервые в истории чемпионата Supercars: раньше использовались атмосферные V8. Причем на седанах Ford и Holden это были специальные гоночные двигатели, построенные в США с нуля по наскаровскому образцу: с нижним расположением распредвала и двумя клапанами на цилиндр.
Несмотря на внешнее сходство с серийным купе, технически австралийский Mustang не имеет с ним ничего общего. Все автомобили серии Supercars текущего поколения почти одинаковы конструктивно: с 2013 года у них унифицированное шасси с трубчатой рамой, независимыми подвесками фирмы Pace Innocations и секвентальной коробкой Albins, отнесенной назад. Внешние панели кузова выполнены из стали и пластика, но лишь напоминают серийные обводами.
С момента основания чемпионата в 1997 году в серии участвовали большие седаны местного производства — Ford Falcon и Holden Commodore. Но в 2016 году Ford прекратил производство модели Falcon и закрыл свой завод в Австралии, а годом позже такая же судьба постигла и Holden Commodore.
Гоночным коллективам пришлось менять технику: теперь «холденовские» команды выступают на новом Commodore, который представляет собой праворульный Opel Insignia с иными эмблемами. «Фордовские» команды пока продолжают ездить на Falcon, но в следующем году перейдут на «Мустанги».
Ранее предполагалось, что все «Суперкары» нового поколения перейдут с атмосферных «восьмерок» на моторы V6 Turbo: двигатели нового поколения разрабатывал и Holden, и Ford. Но «холденовцы» отложили реализацию проекта, и в ближайшие годы продолжат ездить на моторах V8.
Серия Supercars имеет общенациональную популярность — это спорт номер три в Австралии, после австралийского футбола и крикета. В календаре сезона-2018 шестнадцать этапов, самые популярные гонки собирают свыше двухсот тысяч зрителей, а телевизионные сети соревнуются за право транслировать соревнования. Сейчас в серии представлены марки Holden, Ford и Nissan. В недавнем прошлом здесь выступали команды на седанах Volvo и Mercedes-Benz.