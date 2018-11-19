Внедорожник Lamborghini Urus приспособили для гонок

Также машине добавили систему пожаротушения, топливный бак, соответствующий стандартам FIA, и 21-дюймовые колесные диски с центральной гайкой.

Этапы будущего монокубка Lamborghini Urus будут проходить в Европе и странах Ближнего Востока. При этом гонки планируется проводить как на асфальтовых треках, так и на внедорожных.