Внедорожник Lamborghini Urus приспособили для гонок

За счет удаления некоторого оборудования, внедорожник стал на 25 процентов легче серийной машины, которая весит почти 2,2 тонны. Двигатель остался прежним (650-сильная битурбо «восьмерка» объемом четыре литра), однако шасси было перенастроено, а жесткость кузова на кручения увеличена за счет установленного каркаса безопасности.
Также машине добавили систему пожаротушения, топливный бак, соответствующий стандартам FIA, и 21-дюймовые колесные диски с центральной гайкой.
Этапы будущего монокубка Lamborghini Urus будут проходить в Европе и странах Ближнего Востока. При этом гонки планируется проводить как на асфальтовых треках, так и на внедорожных.
Покупатели внедорожника получат фирменную техническую поддержку от компании на каждый гоночный уикенд. Товарный вариант этой машины дебютирует через год.