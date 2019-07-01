Создатель гоночных спортпрототипов Radical выпустит суперкар для обычных дорог

Radical Sportscars пока не раскрывает подробности о модели. Известно лишь то, что при создании Rapture инженеры использовали свой многолетний опыт в автоспорте из области аэродинамики и силовых агрегатов. В пресс-службе компании заявили, что это позволило добиться «феноменальных характеристик».
По единственному тизеру, опубликованному компанией, можно предположить, что Radical Rapture выдержан в стиле спортивных прототипов. Суперкар получил двухуровневый спойлер и массивные колесные арки.
Онлайн-презентация суперкара запланирована на четверг, 4 июля. А уже на выходных он примет участие в соревнованиях по скоростному подъему на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Ежегодно на старт этой гонки выходят классические, гоночные и дорожные автомобили, которыми управляют как профессиональные пилоты, так и любители. В этом году фестиваль продлится со 2 по 7 июля.