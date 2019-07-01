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15:28

Создатель гоночных спортпрототипов Radical выпустит суперкар для обычных дорог

Новинку покажут на Фестивале скорости в Гудвуде

Британская компания Radical Sportscars, известная разработкой спортпрототипов для гонок в Ле-Мане, объявила о скорой премьере своего нового «гражданского» автомобиля Rapture с допуском на дороги общего пользования.
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Radical Sportscars пока не раскрывает подробности о модели. Известно лишь то, что при создании Rapture инженеры использовали свой многолетний опыт в автоспорте из области аэродинамики и силовых агрегатов. В пресс-службе компании заявили, что это позволило добиться «феноменальных характеристик».

По единственному тизеру, опубликованному компанией, можно предположить, что Radical Rapture выдержан в стиле спортивных прототипов. Суперкар получил двухуровневый спойлер и массивные колесные арки.

Онлайн-презентация суперкара запланирована на четверг, 4 июля. А уже на выходных он примет участие в соревнованиях по скоростному подъему на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Ежегодно на старт этой гонки выходят классические, гоночные и дорожные автомобили, которыми управляют как профессиональные пилоты, так и любители. В этом году фестиваль продлится со 2 по 7 июля.

Источник: Radical Sportscars
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