Создатель гоночных спортпрототипов Radical выпустит суперкар для обычных дорог

Radical Sportscars пока не раскрывает подробности о модели. Известно лишь то, что при создании Rapture инженеры использовали свой многолетний опыт в автоспорте из области аэродинамики и силовых агрегатов. В пресс-службе компании заявили, что это позволило добиться «феноменальных характеристик».

По единственному тизеру, опубликованному компанией, можно предположить, что Radical Rapture выдержан в стиле спортивных прототипов. Суперкар получил двухуровневый спойлер и массивные колесные арки.