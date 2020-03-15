Раритетный советский микроавтобус выставили на продажу в Чили

Судя по фотографиям, кузов минивэна действительно сохранился неплохо: у РАФа нет сквозной коррозии, вмятин или отсутствующих элементов. У микроавтобуса остались заводские стёкла и светотехника, а неоригинальных запчастей минимум.
Фото: Yapo.cl
Кузов минивэна захламлён, внутренних обшивок нет, но и цена советского однообъёмника невысока: всего 800 тысяч песо или около 70 тысяч рублей по текущему курсу.
Владелец микроавтобуса не называет модель РАФа, и установить её трудно, ведь в 1954 году Рижская фабрика не выпускала подобных автомобилей. Судя по имеющимся фотографиям, в Чили обнаружен РАФ-10, спроектированный на шасси «Победы» или ранний РАФ-977, в основе которого лежит агрегатная база 21-ой «Волги».
Как советский минивэн попал в Чили, и почему обнаружился спустя 66 лет не сообщается. Возможно, автомобиль завезли в Южную Америку по дипломатическим каналам.
Ввиду редкости ранних РАФов, находка представляет интерес для любителей советских автомобилей, ведь цена чилийского раритета невелика. Возможную реставрацию микроавтобуса осложняет география — доставка автомобиля из пригорода Сантьяго на территорию бывшего СССР влетит в копеечку.