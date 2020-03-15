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22:22

Раритетный советский микроавтобус выставили на продажу в Чили

За 66-летний РАФ владелец хочет выручить 800 тысяч песо

© Yapo.cl
Сергей Ильин
На чилийском сайте бесплатных объявлений обнаружился раритетный микроавтобус РАФ 1954 года выпуска. Хозяин советского однообъёмника пишет, что автомобиль в нерабочем состоянии, но ходовая часть сохранилась хорошо, у вэна оригинальный внешний вид, так что РАФ после восстановления подойдёт для перевозки грузов или для создания фудтрака.

Судя по фотографиям, кузов минивэна действительно сохранился неплохо: у РАФа нет сквозной коррозии, вмятин или отсутствующих элементов. У микроавтобуса остались заводские стёкла и светотехника, а неоригинальных запчастей минимум.

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Фото: Yapo.cl

Кузов минивэна захламлён, внутренних обшивок нет, но и цена советского однообъёмника невысока: всего 800 тысяч песо или около 70 тысяч рублей по текущему курсу.

Владелец микроавтобуса не называет модель РАФа, и установить её трудно, ведь в 1954 году Рижская фабрика не выпускала подобных автомобилей. Судя по имеющимся фотографиям, в Чили обнаружен РАФ-10, спроектированный на шасси «Победы» или ранний РАФ-977, в основе которого лежит агрегатная база 21-ой «Волги».

Как советский минивэн попал в Чили, и почему обнаружился спустя 66 лет не сообщается. Возможно, автомобиль завезли в Южную Америку по дипломатическим каналам.

Ввиду редкости ранних РАФов, находка представляет интерес для любителей советских автомобилей, ведь цена чилийского раритета невелика. Возможную реставрацию микроавтобуса осложняет география — доставка автомобиля из пригорода Сантьяго на территорию бывшего СССР влетит в копеечку.

Источник: Yapo.cl