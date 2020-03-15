Раритетный советский микроавтобус выставили на продажу в Чили

Кузов минивэна захламлён, внутренних обшивок нет, но и цена советского однообъёмника невысока: всего 800 тысяч песо или около 70 тысяч рублей по текущему курсу.

Владелец микроавтобуса не называет модель РАФа, и установить её трудно, ведь в 1954 году Рижская фабрика не выпускала подобных автомобилей. Судя по имеющимся фотографиям, в Чили обнаружен РАФ-10, спроектированный на шасси «Победы» или ранний РАФ-977, в основе которого лежит агрегатная база 21-ой «Волги».