Обнаруженный в Чили советский RAF продали обратно в Россию

Судя по снимкам, сделанными местным фотографом Рамоном Риверой Нотарио, у микроавтобуса, за исключением одного места над левой фарой, отсутствует сквозная коррозия. Помимо этого, несмотря на то, что рижский автомобиль был выпущен в 1960 году, РАФ сохранил все оригинальные стекла и шильдики. Из замененных деталей в микроавтобусе только блок-фонари.
Микроавтобус не на ходу, однако оригинальный двигатель от Волги ГАЗ-21 у RAF-977 был заменен на мотор Chrysler. Помимо этого, в салоне РАФа вместо раздельных советских приборов также была установлена панель от старого Крайслера.
Владельцем раритетной машины был католический священник из Швейцарии, который долгое время служил в Чили миссионером. Теперь же уникальный RAF-977, который продавался за 800 000 чилийских песо (около 70 тысяч рублей по текущему курсу), приобрел российский коллекционер. Он захотел остаться неназванным.