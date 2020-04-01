Обнаруженный в Чили советский RAF продали обратно в Россию

В середине марта в Чили был найден советский микроавтобус RAF-977. Считалось, что ни одного экземпляра этой модели не сохранилось. Судьба уникального автомобиля была неизвестна, однако сейчас появились подробные фотографии микроавтобуса и информация о том, что его продали обратно в Россию. Снимки машины сделаны, вероятно, за несколько дней до продажи, на стоянке чилийского продавца.