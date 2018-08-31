Новый гиперкар Koenigsegg расскажет о скандинавской мифологии

Так, по слухам, масса Koenigsegg Ragnarok составит менее 1200 килограммов против 1395 килограммов у Agera RS. Отдачу силовой установки, которая может получить некую гибридную составляющую и отсечку на 9000 оборотах в минуту, доведут до 1440 лошадиных сил (агрегат Agera RS с опциональным пакетом увеличения мощности выдает 1360 сил).

Также сообщается, что дизайн передней части кузова нового гиперкара выполнят в стилистике трекового Valkyrie AMR Pro и гибридной Regera. Модель сохранит съемную крышу, но она не будет убираться в багажный отсек.