Aston Martin сделал 1115-сильную «Валькирию» для трека

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Женеве трековую модификацию гиперкара Valkyrie — AMR Pro. Машина может генерировать более одной тонны прижимной силы, а отдача ее гибридной установки составляет свыше 1115 лошадиных сил.

Для достижения этих показателей в компании пересмотрели каждый аэродинамический элемент Valkyrie. В частности, изменению подвергся кузов гиперкара, увеличилось переднее и заднее крыло. Помимо этого, изменился алгоритм работы активных компонентов.

Кузовные панели и продольные рычаги подвески машины выполнены из углепластика, лобовое и боковые стекла — из поликарбоната. На гиперкаре установлена облегченная выпускная система. После доработок масса Valkyrie AMR Pro составила всего 1000 килограммов.

Модель оснащена гибридной силовой установкой, в состав которой входит 6,5-литровый двигатель V12 Cosworth и система рекуперации энергии, сходная с той, что используется в машинах Формулы-1. На прямой автомобиль сможет разогнаться до 360 километров в час.

Ранее сообщалось, что покупателям трековой «Валькирии» предоставят доступ к тем же тренажерам и спортивным программам, которыми пользуются пилоты команды Red Bull. Для каждого владельца гиперкара будет доступна программа индивидуальных тренировок с допуском к гоночному симулятору Формулы-1.

В Женеве также дебютировал концептулаьный электрический лимузин Lagonda Vision. Новинку оснастили твердотельными аккумуляторами с поддержкой беспроводной зарядки, салоном с отделкой из керамики, шерсти, шелка и углеродного волокна, а также автопилотом четвертого уровня автономности.

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