Раллийный Mitsubishi Lancer Evolution с минимальным пробегом пустят с молотка в США

Автомобиль появился на онлайн-площадке Cars & Bids в США. Выставленный на онлайн-аукцион автомобиль — версия GSR, более комфортабельная, чем ориентированная на соревнования RS.

Под капотом — легендарный 2,0-литровый турбомотор 4G63, развивающий 276 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» и фирменным полным приводом.

Автомобиль сохранил оригинальное оснащение с тормозами Brembo, креслами Recaro и рулём Momo. Среди доработок — выпускная система HKS, высокопроизводительный катализатор и 17-дюймовые легкосплавные диски BBS от ещё более редкого Lancer Evolution IX MR.

Машина имеет невысокий пробег — 23,1 тыс. миль (37,1 тыс. км). Последняя ставка за нее на аукционе — $ 48,5 тыс.

