Toyota превратит купе GT86 в ралли-кар

Спортивное подразделение "Тойоты" — Toyota Motorsport GmbH (TMG) — подготовит для чемпионата мира по ралли гоночную версию купе GT86.

"У нас в TMG ралли уже в крови. Поэтому мы рады сообщить, что мы расширяем свою раллийную программу. Автомобиль, который получит название GT86 CS-R3, будет очень эффектной машиной на раллийных допах. Она будет оснащена задним приводом, поэтому можно ожидать от нее весьма драматичного стиля езды, который понравится пилотам и развлечет публику", – заявил ведущий инженер TMG Нико Эхлерт.

Раллийное купе Toyota GT86 будет подготовлено в соответствии с требованиями класса R3. Автомобиль получит двухлитровый оппозитный мотор (такой же, как у гражданской модели, но с рядом доработок) и шестиступенчатую секвентальную коробку передач. Новинка будет готова для заказа "частниками" к сезону 2015 года.

Отделение TMG строило автомобили для раллийной программы "Тойоты" в 1980-х и 1990-х годах. Заводская команда японской марки выигрывала соревнования три раза, а ее пилоты завоевали четыре чемпионских титула.

В 2012-м Toyota представила раллийный вариант компакт-кара Yaris, подготовленный для участия в категории R1A, куда попадают машины с двигателями объемом до 1400 кубических сантиметров. Этот автомобиль дебютировал в прошлом году на Ралли Германии в качестве нулевого экипажа, а затем стал доступен для заказа командами.

У модели GT86 на данный момент есть версии для собственного монокубка, гонок на выносливость, европейских кольцевых гонок и японского чемпионата по ралли.