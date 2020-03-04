Видео: парный дрифт пикапа RAM и «трешки» BMW

В декабре прошлого года российские гонщики Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин подрифтили по центру Санкт-Петербурга на суперкарах «Фланкер» собственной разработки. Оба автомобиля имеют карбоновый кузов, схожую внешность, но разную начинку. Один оснащен 7,6-литровым «атмосферником» мощностью 600 лошадиных сил, другой — 6,2-литровым компрессорным GM LT4, развивающим 700 сил.