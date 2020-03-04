Видео: парный дрифт пикапа RAM и «трешки» BMW

4 марта, 18:03
В Сети опубликовали ролик с парным дрифтом пикапа RAM Rebel и доработанной BMW 3 серии. На нем видно, как две машины скользят параллельно друг друга по гоночному треку.
Под капотом Ram Rebel установлен 5,7-литровый двигатель HEMI V8, выдающий 401 лошадиную силу (556 Нм) и совмещенный с восьмидиапазонным автоматом. Причем в линейке RAM такой пикап позиционируется как автомобиль, предназначенный для тяжелого бездорожья.
Видео: eviil_srt
В декабре прошлого года российские гонщики Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин подрифтили по центру Санкт-Петербурга на суперкарах «Фланкер» собственной разработки. Оба автомобиля имеют карбоновый кузов, схожую внешность, но разную начинку. Один оснащен 7,6-литровым «атмосферником» мощностью 600 лошадиных сил, другой — 6,2-литровым компрессорным GM LT4, развивающим 700 сил.