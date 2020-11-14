16:16

Мэрия Москвы купит американский броневик за 25 миллионов рублей

Правительство Москвы объявило тендер на покупку пикапа RAM 2500

© Обновлённый пикап RAM 2500
Сергей Ильин
На сайте госзакупок появилась информация о тендере мэрии Москвы: государственное казенное учреждение «Дирекция транспортных закупок» выделит свыше 25 миллионов рублей на покупку американского броневика. Средства налогоплательщиков потратят на тяжёлый полноприводный пикап RAM 2500 с 6,7-литровым турбодизелем Cummins.

Сопроводительные документы сообщают, что мэрия Москвы заинтересована в покупке шестиместного полноприводного пикапа Dodge RAM 2500 2020 года выпуска, оборудованного дизельным двигателем объёмом свыше 6,5 литра мощностью не менее 370 лошадиных сил.

Автомобиль должен быть богато оснащён: в списке необходимого оборудования — полностью светодиодная оптика, кожаный салон, мультимедиасистема с 12-дюймовым экраном и двухзонный климат-контроль. Отдельно пикап дооснастят опциями — грузовик забронируют по стандарту Бр4 или Бр5 (защита от автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова), оборудуют силовыми бамперами, лебёдками и стробоскопами красно-синего цвета.

Аналогичный по оснащению бронированный пикап Ford F-350 белорусских силовых структур, plastesmania.com

Под критерии мэрии Москвы попадает обновлённый RAM 2500 с 375-сильным (1152 Нм) турбодизелем Cummins 6.7, 6-скоростным «автоматом» Chrysler и двухрядной кабиной. На сайте госзакупок опубликована предварительная смета.

Автомобиль RAM 2500 обойдётся бюджету примерно в 10,5 миллиона рублей, бронирование — минимум в 6,5 миллиона рублей, в 1,3 миллиона обойдётся установка силовых бамперов и пятитонных лебёдок, около 400 тысяч рублей уйдёт на сигнально-голосовое устройство и спецсигналы, 500 тысяч рублей — на новые усиленные шины и перекраску в чёрный матовый цвет. Оставшиеся средства пойдут на дополнительное оборудование — шноркель, тягово-сцепное устройство, пластиковый кунг и силовые пороги.

В документах не уточняется, кто является получателем бронированного пикапа RAM: изначально автомобиль передадут в Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Источник: Госзакупки