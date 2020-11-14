Мэрия Москвы купит американский броневик за 25 миллионов рублей

Под критерии мэрии Москвы попадает обновлённый RAM 2500 с 375-сильным (1152 Нм) турбодизелем Cummins 6.7, 6-скоростным «автоматом» Chrysler и двухрядной кабиной. На сайте госзакупок опубликована предварительная смета.

Автомобиль RAM 2500 обойдётся бюджету примерно в 10,5 миллиона рублей, бронирование — минимум в 6,5 миллиона рублей, в 1,3 миллиона обойдётся установка силовых бамперов и пятитонных лебёдок, около 400 тысяч рублей уйдёт на сигнально-голосовое устройство и спецсигналы, 500 тысяч рублей — на новые усиленные шины и перекраску в чёрный матовый цвет. Оставшиеся средства пойдут на дополнительное оборудование — шноркель, тягово-сцепное устройство, пластиковый кунг и силовые пороги.