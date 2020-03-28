Ram Rebel TRX получит регулируемую подвеску

От спорткаров Dodge Challenger и Charger SRT Hellcat могучему пикапу достанется 6,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем. Ожидается, что «компрессорный» двигатель будет развивать 707 лошадиных сил, хотя не исключены и менее мощные (и при этом более доступные) модификации. Премьера Ram Rebel TRX должна состояться во второй половине нынешнего года. Главным конкурентом автомобиля является Ford Raptor.