Как сообщает издание Allpar, грядущий пикап Ram Rebel TRX получит регулируемую подвеску — пока неизвестно, будут ли это пневмоэлементы или адаптивные амортизаторы. Электроусилитель рулевого управления с возможностью настройки обеспечит пикапу различные уровни обратной связи и усилия на руле. Вдобавок автомобиль получит систему выбора режимов движения, позаимствованную у Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Это означает, что контроль устойчивости, чувствительность педали газа, алгоритм переключения передач и многие другие системы будут настраиваемыми.
От спорткаров Dodge Challenger и Charger SRT Hellcat могучему пикапу достанется 6,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем. Ожидается, что «компрессорный» двигатель будет развивать 707 лошадиных сил, хотя не исключены и менее мощные (и при этом более доступные) модификации. Премьера Ram Rebel TRX должна состояться во второй половине нынешнего года. Главным конкурентом автомобиля является Ford Raptor.