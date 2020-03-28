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18:00

Ram Rebel TRX получит регулируемую подвеску

Могучий пикап позаимствует оборудование у других моделей концерна

Александр Пономарев
707-сильный американский пикап Ram Rebel TRX 2021 модельного года получит ряд систем и деталей от разных моделей марок Dodge и Jeep.

Как сообщает издание Allpar, грядущий пикап Ram Rebel TRX получит регулируемую подвеску — пока неизвестно, будут ли это пневмоэлементы или адаптивные амортизаторы. Электроусилитель рулевого управления с возможностью настройки обеспечит пикапу различные уровни обратной связи и усилия на руле. Вдобавок автомобиль получит систему выбора режимов движения, позаимствованную у Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Это означает, что контроль устойчивости, чувствительность педали газа, алгоритм переключения передач и многие другие системы будут настраиваемыми.

От спорткаров Dodge Challenger и Charger SRT Hellcat могучему пикапу достанется 6,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем. Ожидается, что «компрессорный» двигатель будет развивать 707 лошадиных сил, хотя не исключены и менее мощные (и при этом более доступные) модификации. Премьера Ram Rebel TRX должна состояться во второй половине нынешнего года. Главным конкурентом автомобиля является Ford Raptor.