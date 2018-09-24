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10:41

Внедорожный пикап Ram 1500 стал роскошнее

Компания представила особую версию модели 1500 Rebel 12

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Производитель пикапов Ram представил особую, люксовую версию внедорожного Rebel. Впервые для этой модификации компания предложила сиденья с кожаной отделкой и аудиосистему премиум класса.

Уже с завода Ram 1500 Rebel 12 комплектуется лифт-комплектом подвески, задним дифференциалом с электронной блокировкой, амортизаторами Bilstein, 33-дюймовыми внедорожными покрышками, защитой двигателя и раздатки, а также буксировочными крюками. Базовая силовая установка — умеренно-гибридная 3.6 V6 суммарной отдачей 309 лошадиных сил и 365 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат только с восьмидиапазонным «автоматом».

В список оснащения роскошного Rebel 12 входит мультимедийна система Uconnect 4C с 12-дюймовым дисплеем и навигацией, сиденья с подогревом, аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками, 900-ваттным усилителем и сабвуфером, а также системой активного шумоподавления. Цена Ram 1500 Rebel 12 на рынке США составит минимум 46 990 долларов (3,1 миллиона рублей). Старт продаж запланирован на четвертый квартал текущего года.

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Пикап Ram 1500 нового поколения дебютировал в январе. В обновленную линейку двигателей модели вошли гибридные установки на базе агрегатов 3.6 V6 и 5.7 V8. Также пикап получил пневмоподвеску, дополненную амплитудозависимыми амортизаторами, и новый офф-роуд пакет.

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