Внедорожный пикап Ram 1500 стал роскошнее

Уже с завода Ram 1500 Rebel 12 комплектуется лифт-комплектом подвески, задним дифференциалом с электронной блокировкой, амортизаторами Bilstein, 33-дюймовыми внедорожными покрышками, защитой двигателя и раздатки, а также буксировочными крюками. Базовая силовая установка — умеренно-гибридная 3.6 V6 суммарной отдачей 309 лошадиных сил и 365 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат только с восьмидиапазонным «автоматом».
В список оснащения роскошного Rebel 12 входит мультимедийна система Uconnect 4C с 12-дюймовым дисплеем и навигацией, сиденья с подогревом, аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками, 900-ваттным усилителем и сабвуфером, а также системой активного шумоподавления. Цена Ram 1500 Rebel 12 на рынке США составит минимум 46 990 долларов (3,1 миллиона рублей). Старт продаж запланирован на четвертый квартал текущего года.
Пикап Ram 1500 нового поколения дебютировал в январе. В обновленную линейку двигателей модели вошли гибридные установки на базе агрегатов 3.6 V6 и 5.7 V8. Также пикап получил пневмоподвеску, дополненную амплитудозависимыми амортизаторами, и новый офф-роуд пакет.