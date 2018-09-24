Внедорожный пикап Ram 1500 стал роскошнее

В список оснащения роскошного Rebel 12 входит мультимедийна система Uconnect 4C с 12-дюймовым дисплеем и навигацией, сиденья с подогревом, аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками, 900-ваттным усилителем и сабвуфером, а также системой активного шумоподавления. Цена Ram 1500 Rebel 12 на рынке США составит минимум 46 990 долларов (3,1 миллиона рублей). Старт продаж запланирован на четвертый квартал текущего года.