Дверцу грузовой платформы пикапа Ram теперь можно открыть четырьмя способами

Задний борт можно целиком откинуть вниз вровень с погрузочной площадкой, а также распахнуть створки в пропорции 60:40 (вместе или по отдельности). Каждую часть задней дверцы можно распахнуть почти на 90 градусов. Кроме того, у борта есть функция открытия «без рук».
Несмотря на составную конструкцию, дверца выдерживает нагрузку до 907 килограммов. Стоимость опции составляет 995 долларов (65 500 рублей), за выдвижную подножку придется заплатить еще 295 долларов (14 400 рублей).
Видео: Ram Trucks
Разработка Ram стала ответом на представленную ранее систему MultiPro Tailgate для GMC Sierra 2019 года. Дверца оборудована упором для длинномерных грузов, может частично складываться, превращаться в лестницу или рабочий стол.
Видео: The Wheel Network
Самую простую конструкцию многофункциональной двери грузовой платформы предлагает Honda. На пикапе Ridgeline двери можно откинуть или распахнуть.
Ram 1500 нового поколения представили в январе прошлого года. Пикап получила умеренно-гибридные силовые установки на базе 3.6 V6 и 5.7 V8, амплитудозависимые амортизаторы и новый офф-роуд пакет.