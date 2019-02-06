Дверцу грузовой платформы пикапа Ram теперь можно открыть четырьмя способами

Задний борт можно целиком откинуть вниз вровень с погрузочной площадкой, а также распахнуть створки в пропорции 60:40 (вместе или по отдельности). Каждую часть задней дверцы можно распахнуть почти на 90 градусов. Кроме того, у борта есть функция открытия «без рук».