Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:49

Дверцу грузовой платформы пикапа Ram теперь можно открыть четырьмя способами

Она может опускаться и распахиваться в пропорции 60:40

Компания Ram представила новую опцию для пикапов серии 1500 под названием Multifunction Tailgate. Это дверца грузовой платформы, которую можно открыть одним из четырех способов.

Задний борт можно целиком откинуть вниз вровень с погрузочной площадкой, а также распахнуть створки в пропорции 60:40 (вместе или по отдельности). Каждую часть задней дверцы можно распахнуть почти на 90 градусов. Кроме того, у борта есть функция открытия «без рук».

Несмотря на составную конструкцию, дверца выдерживает нагрузку до 907 килограммов. Стоимость опции составляет 995 долларов (65 500 рублей), за выдвижную подножку придется заплатить еще 295 долларов (14 400 рублей).

Видео: Ram Trucks

Разработка Ram стала ответом на представленную ранее систему MultiPro Tailgate для GMC Sierra 2019 года. Дверца оборудована упором для длинномерных грузов, может частично складываться, превращаться в лестницу или рабочий стол.

Видео: The Wheel Network

Самую простую конструкцию многофункциональной двери грузовой платформы предлагает Honda. На пикапе Ridgeline двери можно откинуть или распахнуть.

Ram 1500 нового поколения представили в январе прошлого года. Пикап получила умеренно-гибридные силовые установки на базе 3.6 V6 и 5.7 V8, амплитудозависимые амортизаторы и новый офф-роуд пакет.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...