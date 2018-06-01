Ram запустит в серию пикап для экстремального бездорожья

Компания Ram анонсировала выпуск экстремальной модификации пикапа 1500 под названием TRX. Внедорожник появится в модельном ряду марки до 2022 года. Основой товарной версии пикапа станет концептуальный Rebel TRX, представленный в 2016 году.

Самый мощный пикап в истории американской марки составит конкуренцию Ford F-150 Raptor. Он будет оснащаться 6,2-литровым компрессорным двигателем V8, также известным как Hellcat. Такой агрегат, установленный на Jeep Grand Cherokee Trackhawk, выдает 717 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента.

По аналогии с концептом Rebel TRX товарный пикап могут укомплектовать особой выпускной системой, усиленной подвеской и тормозами, а также агрессивным внедорожным обвесом и «зубастыми» покрышками.

Помимо TRX, в течение пяти лет Ram выпустит тяжелый пикап, а также представит новую среднеразмерную модель. Также сменит поколения грузовой компактвэн Promaster City.

На пресс-конференции, посвященной развитию продуктовой линейки марок, входящих в состав альянса FCA, также анонсировали расширение модельного ряда Alfa Romeo, Maserati и Jeep. В течение пяти лет у этих производителей будут преимущественно гибридные и электрические модели.