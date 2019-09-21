Новый Range Rover Evoque стал шире на 9 сантиметров

Дизайнеры Lumma постарались сделать внешность самого компактного Land Rover более мужественной. Фирменный аэродинамический обвес состоит из радиаторной решётки в спортивном стиле, трёхсекционного спойлера, обрамляющего заднее стекло, боковых юбок, декоративного диффузора, комплекта расширения колёсных арок и чёрно-красных накладок на воздухозаборники и бампера. Тюнинг-кит, названный Lumma CLR RE, сделан из полиуретана и может поставляться клиентам в загрунтованном виде, подготовленном под покраску.
Фото: Lumma Design
Дополнить самобытный экстерьер можно кастомными легкосплавными 22-дюймовые дисками Lumma CLR 22 LX или Lumma CLR Racing. Специалисты ателье подчёркивают, что дизайнерские колёса не только эффектно выглядят, но и сохраняют отличные показатели грузоподъёмности, сокращая неподрессоренные массы до минимума. Пока вмешательство в ходовую часть «Эвока» сводится к установке проставок, однако инженеры Lumma занимаются проектом занижения подвески.
Бюро Lumma готово персонализировать интерьер автомобиля по запросу владельца: салон может быть перешит с использованием высококачественной кожи, замши, карбона или алюминия. Цену на свою продукцию производитель не афиширует: на официальном сайте ателье готовы связаться с заказчиком и обговорить детали лично.