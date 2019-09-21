Новый Range Rover Evoque стал шире на 9 сантиметров

Дизайнеры Lumma постарались сделать внешность самого компактного Land Rover более мужественной. Фирменный аэродинамический обвес состоит из радиаторной решётки в спортивном стиле, трёхсекционного спойлера, обрамляющего заднее стекло, боковых юбок, декоративного диффузора, комплекта расширения колёсных арок и чёрно-красных накладок на воздухозаборники и бампера. Тюнинг-кит, названный Lumma CLR RE, сделан из полиуретана и может поставляться клиентам в загрунтованном виде, подготовленном под покраску.