Range Rover с сейфом для ружья продают за 25,5 миллиона рублей

Внедорожник, разработанный совместно с производителем охотничьего оружия Holland & Holland, построен на базе Range Rover Autobiography Black и стоит на 100 тысяч долларов дороже. В числе его особенностей – отделка салона мягкой кожей, декоративные вставки из массива ореха, логотипы Holland & Holland, откидные кресла второго ряда в стиле «джет» и выдвижные столы. В багажнике установлен алюминиево-кожаный сейф для хранения оружия.