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12:48

Range Rover с сейфом для ружья продают за 25,5 миллиона рублей

Данный экземпляр – один из самых дорогих в истории британского бренда

© Range Rover Holland & Holland
Лиза Будрина
В Россию привезут редкий Range Rover Holland & Holland стоимостью 25,5 миллиона рублей. В год собирают всего 40 экземпляров таких внедорожников, укомплектованных сейфом для хранения охотничьего ружья или дробовика марки Holland & Holland. Один из таких автомобилей в июле появится в московском шоу-руме «Авилон».

Внедорожник, разработанный совместно с производителем охотничьего оружия Holland & Holland, построен на базе Range Rover Autobiography Black и стоит на 100 тысяч долларов дороже. В числе его особенностей – отделка салона мягкой кожей, декоративные вставки из массива ореха, логотипы Holland & Holland, откидные кресла второго ряда в стиле «джет» и выдвижные столы. В багажнике установлен алюминиево-кожаный сейф для хранения оружия.

Самый мощный Range Rover SVAutobiography Dynamic комплектуется мотором V8 5.0 мощностью 565 лошадиных сил. На сайте «Авилона» такой автомобиль стоит 13-16 миллионов рублей.

Ранее в «Авилон» привезли подержанный Mercedes-Benz Unimog U5000 с микроволновкой, холодильником, кроватью и выносным душем. Грузовик-вездеход с жилым модулем способен выдержать температуру от -40 до +40 градусов по Цельсию, преодолевать 45-градусные уклоны и броды глубиной до 1,2 метра. Стоимость машины с пробегом 10 тысяч километров составляет 13 790 000 рублей.