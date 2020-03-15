Land Rover выпустил эксклюзивный внедорожник для боксёра-тяжеловеса

За основу спецверсии взяли топовый бензиновый 565-сильный Range Rover SVAutobiography Long чёрного цвета. Визуальные отличия от других внедорожников в аналогичной комплектации сводятся к красным тормозным суппортам, особому серо-графитовому оформлению дверных ручек, решётки радиатора и прорезей в передних крыльях.

Если открыть двери, то на центральной стойке можно увидеть выгравированный фамильный герб Джошуа, который обрамляет перечисление чемпионских поясов спортсмена на профессиональном уровне. В настоящий момент тяжеловес удерживает титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе.