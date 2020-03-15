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13:13

Land Rover выпустил эксклюзивный внедорожник для боксёра-тяжеловеса

Создан специальный Range Rover по индивидуальному проекту Энтони Джошуа

© Land Rover
Сергей Ильин
Компания Land Rover сделала особую версию длиннобазного Range Rover для британского боксёра-профессионала, Олимпийского чемпиона игр в Лондоне-2012, Энтони Джошуа. От обычного Range Rover кастомизированный внедорожник отличается внешним декором и специальными элементами интерьера.

За основу спецверсии взяли топовый бензиновый 565-сильный Range Rover SVAutobiography Long чёрного цвета. Визуальные отличия от других внедорожников в аналогичной комплектации сводятся к красным тормозным суппортам, особому серо-графитовому оформлению дверных ручек, решётки радиатора и прорезей в передних крыльях.

Если открыть двери, то на центральной стойке можно увидеть выгравированный фамильный герб Джошуа, который обрамляет перечисление чемпионских поясов спортсмена на профессиональном уровне. В настоящий момент тяжеловес удерживает титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе.

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На центральном тоннеле под шайбой трансмиссии располагается табличка AJBXNG; на подголовниках красно-черных кожаных кресел со стёгаными вставками вышита подпись Джошуа, а внутренние дверные ручки стилизованы под боксёрские перчатки.

Джошуа подчеркнул, что много времени проводит в дороге между тренировочной базой и домом, а также много ездит по спонсорским мероприятиям и делам семьи, поэтому спортсмену важен комфорт передвижения. Передние сиденья отличаются 24-диапазонными регулировками, а задние раздельные ортопедические сиденья оснащаются массажём, подогревом и оттоманкой.

Ожидается, что на следующий бой против болгарина Кубрата Пулева, который должен пройти в Лондоне 20 июня, Энтони Джошуа приедет на кастомизированном Range Rover. Боксёр поблагодарил спецподразделение Land Rover SVO за то, что его идеи и пожелания воплотили в реальность.

Уникальный внедорожники британской марки есть и в России — в июле фирма Land Rover привезёт в нашу страну особую версию Range Rover Holland & Holland с сейфом для ружья. Редкое исполнение оценили в 25,5 миллиона рублей — почти на десять миллионов дороже, чем топ-модификацию SVAutobiography Long.