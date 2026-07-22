Range Rover уже не тот: британцы создали электрическое кросс-купе

Пока машина представлена в статусе предсерийной, поэтому фотографировать ее на публике англичане постеснялись, натянув поверх кузова камуфляж.

Узоры пленки не случайны: они вдохновлены топографией местности вокруг штаб-квартиры JLR в Гейдоне. Судя по фирменным изображениям, форм-фактор завис где-то между Porsche Taycan Cross Turismo и Zeekr 001.

Внутри царит концепция «редуктивного дизайна». Физических кнопок почти нет, визуальный шум сведен к нулю, но вместе с ними ушла и самобытность прошлых «Рейнджей».

Плато передней панели обтянуто текстилем, за которым прячутся динамики аудиосистемы. Двухэтажная центральная консоль сияет полировкой, а вентиляционные дефлекторы растянулись во всю ширину торпедо.

В основе лежит свежая платформа EMA (Electrified Modular Architecture) с 800-вольтовой архитектурой. Range Rover GT станет первым чистокровным электрокаром в семействе, а ДВС-версий не планируется вообще.