Ford представил самую утилитарную версию Ranger

На шасси Ford Ranger можно смонтировать что угодно — начиная от грузовой платформы и автовышки, заканчивая боксами для перевозки спецоборудования. Конверсию компания предлагает проводить самостоятельно или обратиться в один из 160 сертифицированных центров (так называемые Qualified Vehicle Modifier) в 13 странах, которые переоборудуют автомобиль в соответствии с техническим заданием заказчика, плюс сохранят заводскую гарантию.
Максимальная разрешенная масса шасси Ford Ranger — 3270 килограммов. Предельная длина надстройки за кабиной — 2518 миллиметров. Машина оснащена дизелем 2.0 EcoBlue (170 сил, 420 Нм) и подключаемым полным приводом с понижающим рядом. Базовый дорожный просвет и глубина преодолеваемого брода — 237 и 800 миллиметров соответственно. Рейнджер способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонны. Дополнительно на шасси можно поставить аккумулятор повышенной емкость и предусмотреть возможность подключения дополнительной светотехники к штатной проводке.
А в США между тем Ford показал внедорожную модификацию Ranger под названием Tremor. Пикап отличился амортизаторами Fox 2.0 с гидравлическим отбойником, лифт-комплектом подвески, дополнительной защитой днища, грязевыми шинами, блокировкой заднего дифференциала и системой Terrain Management System с четырьмя режимами.