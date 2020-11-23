Ford представил самую утилитарную версию Ranger

Начиная с января следующего года европейские клиенты Ford впервые смогут заказать у компании пикап Ranger в самой утилитарной модификации — шасси с кабиной. На её основе можно построить практически любой специализированный внедорожник, в том числе для обслуживания строительных и лесозаготовительных бригад, а также для служб спасения и армии.