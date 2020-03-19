Полувековой юбилей Range Rover отпраздновали гигантским рисунком на снегу

Семейство Range Rover отметит свой юбилей в июне, спустя 50 лет после появления двухдверного Range Rover в 1970 году. С тех пор к нему присоединились Range Rover Sport, Range Rover Evoque и Range Rover Velar, сформировав линейку одних из самых технологичных внедорожников в мире.

Следующий бой британского боксера также состоится в июне в Лондоне. По словам Энтони, на защиту титула чемпиона мира, он отправится на своем новом персонализированном Range Rover SVAutobiography.