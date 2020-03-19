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16:00

Полувековой юбилей Range Rover отпраздновали гигантским рисунком на снегу

Создать его британской марке помог чемпион мира по боксу Энтони Джошуа

Анастасия Дубина, Анастасия Дубина
Британский автопроизводитель Land Rover отметил 50-летний юбилей своего самого известного внедорожника Range Rover, создав на испытательном полигоне в Арьеплуге, где все новые модели компании проходят испытания, огромное снежное изображение шириной 260 метров.

Для создания сноу-арта на льду замерзшего озера художник Саймон Бек, известный своей работой со снегом, воссоздал юбилейный логотип площадью 53 092 квадратных метра. Для этого ему пришлось сделать более 45 000 шагов по покрытой снегом центральной части испытательной площадки в сопровождении четырех Range Rover SV.

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В рамках празднования юбилея, оценить возможности Range Rover в экстремальных условиях удалось чемпиону мира по боксу в тяжелой весовой категории и обладателю Ордена Британской империи Энтони Джошуа. «Эй Джей» получил навыки зимнего вождения, обучаясь прохождению ледового кольца диаметром 260 метров и различных ледовых трасс, вырезанных на льду озера на четырех версиях роскошного внедорожника: Range Rover SVAutobiography, Range Rover SVAutobiography Dynamic, Range Rover Sport SVR, а также Range Rover Velar SVA Dynamic.

Семейство Range Rover отметит свой юбилей в июне, спустя 50 лет после появления двухдверного Range Rover в 1970 году. С тех пор к нему присоединились Range Rover Sport, Range Rover Evoque и Range Rover Velar, сформировав линейку одних из самых технологичных внедорожников в мире.

Следующий бой британского боксера также состоится в июне в Лондоне. По словам Энтони, на защиту титула чемпиона мира, он отправится на своем новом персонализированном Range Rover SVAutobiography.