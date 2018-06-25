Австралийское подразделение марки выпустило новый ролик

Пульс

Посмотрите, как пикап Ford Ranger Raptor тестируют в горах Новой Зеландии

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25 июня 2018

Компания Ford выпустила промо-ролик, в котором показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии. На видео можно увидеть, как пикап на высокой скорости движется по каменистому покрытию, пересекает брод и едет по грунтовой дороге через холмы.

В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Видео с YouTube-канала Ford Australia.

В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова. Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.

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