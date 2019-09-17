Skoda Rapid сменит внешность: новые фотографии

Отличаться от дорестайлинговых машин обновленный Skoda Rapid будет новым передком с «треугольными» фарами и измененными бамперами, а также горизонтальными фонарями с секциями на двери или крышке багажника. Следуя фирменной стилистике, вместо логотипа сзади появится шрифтовое начертание Skoda. Кузов останется прежним, как и техническая начинка.