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18:43

Skoda Rapid сменит внешность: новые фотографии

Рестайлинговую машину сделали похожей на Scala

В Сети появились новые фотографии рестайлинговой Skoda Rapid для рынка Китая. Автомобиль будет стилизован под хэтчбек Scala, но принципиально не изменится.

Отличаться от дорестайлинговых машин обновленный Skoda Rapid будет новым передком с «треугольными» фарами и измененными бамперами, а также горизонтальными фонарями с секциями на двери или крышке багажника. Следуя фирменной стилистике, вместо логотипа сзади появится шрифтовое начертание Skoda. Кузов останется прежним, как и техническая начинка.

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Rapid будут оснащать атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил (150 Нм крутящего момента). Коробки — пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Что касается Skoda Rapid для российского рынка, то лифтбек второго поколения появится у нас в 2020 году. Модель спроектирована «исключительно для россиян» и появится в продаже вместе с кроссовером Karoq.