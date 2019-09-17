Skoda Rapid сменит внешность: новые фотографии

Отличаться от дорестайлинговых машин обновленный Skoda Rapid будет новым передком с «треугольными» фарами и измененными бамперами, а также горизонтальными фонарями с секциями на двери или крышке багажника. Следуя фирменной стилистике, вместо логотипа сзади появится шрифтовое начертание Skoda. Кузов останется прежним, как и техническая начинка.
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Rapid будут оснащать атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил (150 Нм крутящего момента). Коробки — пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».
Что касается Skoda Rapid для российского рынка, то лифтбек второго поколения появится у нас в 2020 году. Модель спроектирована «исключительно для россиян» и появится в продаже вместе с кроссовером Karoq.