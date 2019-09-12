Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:06

Названы сроки появления нового Skoda Rapid в России

Лифтбек второго поколения будет продаваться только на российском рынке и еще в двух странах

О появлении Skoda Rapid нового поколения журналистам рассказал руководитель российского представительства бренда Ян Прохазка – модель поступит в продажу в 2020 году. По его словам, лифтбек проектировался «исключительно для россиян», но не исключено, что компания организует поставки еще в несколько стран. Каких именно, топ-менеджер не уточнил.

В интервью «За рулем» глава российского офиса Skoda заявил, что хэтчбек Scala, который на европейском рынке заменил Rapid с аналогичным типом кузова, в России «совершенно точно не появится». Зато россиянам подготовили две другие новинки – Rapid второго поколения в кузове лифтбек и кроссовер Karoq. Информация относительно последнего должна появиться в четвертом квартале этого года, а до клиентов автомобили доберутся только в начале 2020 года.

Прохазка подчеркнул, что Karoq получит не только турбомотор 1.4, но и локализованный в России атмосферный 1,6-литровый двигатель. «Про дизель сейчас ничего говорить не буду — хочется сохранить интригу», — добавил он.

Skoda Karoq

Что же касается упомянутого Rapid, то в прошлом году зарубежные СМИ назвали другие сроки появления модели второго поколения 2021 год. Правда, тогда речь шла об Индии. О Rapid для этой страны известно, что это будет седан на той же платформе, что и Volkswagen Polo, а его колесная база увеличится с 2553 до 2650 миллиметров. Под капотом у новинки окажется трехцилиндровый мотор объемом один литр и мощностью 116 лошадиных сил.

На сегодняшний день Rapid в России стоит от 785 000 рублей за версию с 1,4-литровым мотором мощностью 125 лошадиных сил.

Источник: За рулем