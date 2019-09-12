Названы сроки появления нового Skoda Rapid в России

В интервью «За рулем» глава российского офиса Skoda заявил, что хэтчбек Scala, который на европейском рынке заменил Rapid с аналогичным типом кузова, в России «совершенно точно не появится». Зато россиянам подготовили две другие новинки – Rapid второго поколения в кузове лифтбек и кроссовер Karoq. Информация относительно последнего должна появиться в четвертом квартале этого года, а до клиентов автомобили доберутся только в начале 2020 года.

Прохазка подчеркнул, что Karoq получит не только турбомотор 1.4, но и локализованный в России атмосферный 1,6-литровый двигатель. «Про дизель сейчас ничего говорить не буду — хочется сохранить интригу», — добавил он.