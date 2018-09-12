Aston Martin приоткрыл электрический суперкар Rapide E

По предварительной информации, Aston Martin Rapide E сможет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость электрокара составит 250 километров в час. Запас хода — более 322 километров в цикле WLTP. Силовая установка будет настроена таким образом, чтобы суперкар смог проехать круг по Нюрбургрингу без потери мощности.

Особое внимание инженеры также уделили аэродинамики. У Rapide E закрытое днище, а также особые колеса, обутые в резину Pirelli P-Zero с шумопоглощающей пеной. Отмечается, что для электрокара перенастроили подвеску, чтобы его характер была похож на характер бензинового Rapide S.

Цена Aston Martin Rapide E будет предоставляться по запросу потенциальным покупателям. Первые поставки машин запланированы на четвертый квартал 2019 года.