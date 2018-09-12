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14:21

Aston Martin приоткрыл электрический суперкар Rapide E

Машину построили в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering

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Компания Aston Martin опубликовала тизерное изображение электрического суперкара Rapide E, разработка которого велась в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering. Сборка первой «батарейной» модели британской марки будет налажена на предприятии в Сейнт Атан. Общий тираж выпуска не превысит 155 экземпляров.

В качестве партнера по реализации проекта постройки электрического суперкара Aston Martin выбрал инжиниринговую фирму Williams Advanced Engineering, специализирующуюся на разработке сверхлегких материалов и новых типов аккумуляторных батарей. Специалисты «Уилльямс» отвечали за компоновку силовой установки, а также эффективность системы охлаждения батарей и электромоторов.

В Rapide E их два — оба установлены на задней оси. Суммарная отдача установки составляет 610 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента. Питаюсь электромоторы от блока батарей, установленного на месте двигателя V12. Аккумулятор состоит из 5600 литий-ионных ячеек, его емкость — 65 киловатт-часов.

По предварительной информации, Aston Martin Rapide E сможет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость электрокара составит 250 километров в час. Запас хода — более 322 километров в цикле WLTP. Силовая установка будет настроена таким образом, чтобы суперкар смог проехать круг по Нюрбургрингу без потери мощности.

Особое внимание инженеры также уделили аэродинамики. У Rapide E закрытое днище, а также особые колеса, обутые в резину Pirelli P-Zero с шумопоглощающей пеной. Отмечается, что для электрокара перенастроили подвеску, чтобы его характер была похож на характер бензинового Rapide S.

Цена Aston Martin Rapide E будет предоставляться по запросу потенциальным покупателям. Первые поставки машин запланированы на четвертый квартал 2019 года.

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