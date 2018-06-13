Aston Martin построил экстремальный 603-сильный Rapide

Компания Aston Martin представила экстремальную модификацию лифтбека Rapide, которую будут выпускать под брендом AMR. О его появление британский производитель объявил весной прошлого года на моторшоу в Женеве. Там же показали предсерийный вариант этого «Рапида» и трековый вариант купе V8 Vantage.

Под капотом экстремального «Рапида» установлен прежней двенадцатицилиндровый агрегат объемом 5,9 литра. Мощность двигателя возросла с 560 до 603 лошадиных сил, однако максимальный крутящий момент остался прежним – 630 Нм.

Также не поменялось и время разгона с нуля до «сотни» – на достижение этой отметки машине по-прежнему требуется 4,4 секунды. Максимальная скорость возросла с 327 до 330 километров в час.

Лифтбек получил более «злой» выпуск, заниженную на 10 миллиметров подвеску, перенастроенные адаптивные амортизаторы и перепрограммированную управляющую электронику восьмиступенчатого «автомата» ZF, а также (вперые для модели) карбон-керамические тормоза. Спереди установлены шестипоршневые механизмы с 400-миллиметровыми дисками, а сзади – четырехпоршневые с 360-миллиметровыми дисками.

Кроме того, спорткар обзавелся более агрессивным обвесом кузова и новые светодиодные ходовые огни в виде колец, 21-дюймовыми колесами с покрышками Michelin Super Sport, а также отделку салона карбоном и алькантарой.

Всего будет выпущено 210 таких машин. Цены начинаются от 195 тысяч фунтов стерлингов (16,3 миллиона рублей по текущему курсу) – на 42 тысячи фунтов дороже базового Rapide S.