Raptor-версия пикапа дебютирует в начале февраля

Пульс

Экстремальный Ford Ranger сфотографировали на эвакуаторе

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25 января 2018

На дороге общего пользования в США заметили эвакуатор, перевозивший тестовый прототип экстремальной модификации пикапа Ford Ranger последнего поколения, которая получит название Raptor. Фотографии изданию Motor Trend прислали читатели.

Издание считает, что на фотографиях изображена именно версия Raptor из-за радиаторной решетки, на которой есть большой логотип автопроизводителя. Почти такая же решетка стоит на «заряженной» версии другого пикапа Ford – F-150.

От стандартной версии Ranger последнего поколения сфотографированная машина также отличается расширителями колесных арок и внедорожными покрышками.

Никакой информации о технических характеристиках «заряженной» версии пикапа пока нет. Предполагается, что публичный дебют Ford Ranger Raptor может состояться в начале февраля в Таиланде.

Стандартная версия Ford Ranger нового поколения

Стандартная версия Ford Ranger нового поколения

Фотографии всех новинок Детройта

Дебют «Рейнджера» нового поколения состоялся в январе на автосалоне в Детройте. Модель построена на раме из высокопрочной стали, к которой крепятся сделанные из того же материалы бамперы. Модель комплектуется бензиновым турбомотором 2.3, который сочетается с десятидипазонной автоматической коробкой передач.

Пикап также оснащен системой подключаемого полного привода, понижающим рядом в коробке передач и блокировкой заднего дифференциала.

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