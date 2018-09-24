Один из двух сохранившихся прототипов Audi продадут на аукционе

От серийных машин прототипы отличались шасси серии C (товарные построили на «тележке» D), четырьмя фарами, другой подвеской и тормозам. Под капотом машины установлен 2,1-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонагтетателем. Отдача мотора, совмещенного с пятиступенчатой «механикой», составляет 200 лошадиных сил и 285 Нм момента. С места до сотни полноприводное купе с таким двигателем способно было разогнаться за 7,1 секунды.