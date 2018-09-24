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12:05

Один из двух сохранившихся прототипов Audi продадут на аукционе

На торги выставят предсерийный прототип праворульного Audi Quattro

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Предсерийный прототип Audi Quattro выставят на торги аукционного дома Silverstone. Всего таких автомобилей с правым рулем было собрано 12 экземпляров, и известно лишь о двух, доживших до наших дней. Предварительная цена уникальной машины — 50-60 тысяч фунтов стерлингов (4,3-5,2 миллиона рублей).

Audi Quattro, который изначально выпустили для омологации гоночной машины для самого мощного класса чемпионата мира по ралли — «Группа 4» — никогда не рассматривался производителем, как серийная модель. Поэтому заняться разработкой праворульных машин для рынка Великобритании Audi подтолкнул высокий спрос на купе.

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От серийных машин прототипы отличались шасси серии C (товарные построили на «тележке» D), четырьмя фарами, другой подвеской и тормозам. Под капотом машины установлен 2,1-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонагтетателем. Отдача мотора, совмещенного с пятиступенчатой «механикой», составляет 200 лошадиных сил и 285 Нм момента. С места до сотни полноприводное купе с таким двигателем способно было разогнаться за 7,1 секунды.

Продажи Audi Quattro в Европе начались в конце 1980 года. Модель стала первой, предложившей сочетание переднемоторной компоновки, полного привода и турбированного двигателя. Всего с 1980 по 1991 год было выпущено 11 452 экземпляра.

Источник: AutoClassics
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