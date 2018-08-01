Редкий Lamborghini, выпущенный к 100-летию основателя марки, пустят с молотка

Аукционный дом Mecum выставит на августовские торги в Монтерее редчаший суперкар Lamborghini Centenario LP770-4. Всего на заводе марки в Сант'Агата-Болоньезе вручную было собрано 20 экземпляров модели. Цена купе с пробегом 79 километров пока не сообщается. Новая машина оценивалась в 1,75 миллиона евро.

Публичный дебют Lamborghini Centenario LP770-4 состоялся в марте 2016 года на автосалоне в Женеве. Суперкар, который первым получил полноуправляемое шасси, построен в честь столетия со дня рождения основателя итальянской марки – Ферруччо Ламборгини.

В основе Centenario лежит карбоновый монокок. Из этого материала выполнены кузовные панели и аэродинамические элементы. Суперкар укомплектован пушрод-подвеской с магнетореологическими амортизаторами и электронноуправляемым задним антикрылом.

В движение полноприводный Centenario LP770-4 приводит 6,5-литровый двигатель V12, отдача которого составляет 770 лошадиных сил. С места до «сотни» суперкар способен разгоняться за 2,8 секунды, до 300 километров в час — за 23,5 секунды. Максимальная скорость купе превышает 350 километров в час.

В мае на торгах аукционного дома Sotheby’s был продан единственный в своем роде Lamborghini Huracan, декорированный в цвета флага Ватикана и подаренный папе римскому Франциску. Суперкар ушел за 809 375 евро, что в пять раз дороже стоимости обычной машины.