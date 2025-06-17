В Москве продают редкий BMW Z1 с пробегом меньше 19 тысяч километров

На продажу выставлен один из самых необычных родстеров марки BMW — модель Z1, которая стала первой в линейке с этой литерой. Серийное производство автомобиля длилось всего три года, и за это время было выпущено ровно 8 тысяч экземпляров. Один из них, с пробегом всего 18,8 тысячи километров, находится в Москве и оценен в 17,5 миллиона рублей.