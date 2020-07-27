На продажу выставили коллекционный Mercedes-Benz 60-х в идеальном состоянии

Данный Mercedes-Benz сошел с конвейера более 50 лет назад, однако его настоящая история началась в 1990 году, когда модель приобрел поклонник немецкой марки Дэн Смит. Энтузиаст искал лучший 300SEL 6.3 в мире. После покупки машины, он отправил седан на реставрацию в США.

Помимо классической реставрации кузова, Дэн модифицировал заводской 6,3-литровый V8, который на тот момент выдавал 250 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. В результате апгрейда, 300SEL получил новые поршни и распредвалы AMG. Кроме того, в агрегате седана доработали впуск и выпуск, головки блока цилиндров.