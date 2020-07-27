На продажу выставили коллекционный Mercedes-Benz 60-х в идеальном состоянии

Данный Mercedes-Benz сошел с конвейера более 50 лет назад, однако его настоящая история началась в 1990 году, когда модель приобрел поклонник немецкой марки Дэн Смит. Энтузиаст искал лучший 300SEL 6.3 в мире. После покупки машины, он отправил седан на реставрацию в США.
Помимо классической реставрации кузова, Дэн модифицировал заводской 6,3-литровый V8, который на тот момент выдавал 250 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. В результате апгрейда, 300SEL получил новые поршни и распредвалы AMG. Кроме того, в агрегате седана доработали впуск и выпуск, головки блока цилиндров.
Фото: canepa.com
Помимо двигателя, масштабная реставрация затронула четырехступенчатую автоматическую коробку передач, переднюю подвеску и рулевое управление. На автомобиль установили новые 15-дюймовые колёсные диски, новые стекла, а салон коллекционного седана обтянули кожей.
Следующие вложения 300 SEL 6.3 получил в 2017 году, когда неизвестный коллекционер провел техобслуживание модели на 16 500 долларов (примерно 1 200 000 рублей по текущему курсу). У автомобиля заменили тормозные колодки и диски, провели настройку мотора, а также починили кондиционер и провели детейлинг.
В настоящий момент пробег раритетного Mercedes-Benz составляет 12 325 километров. Какими характеристиками обладает, многократно модифицированная модель, не сообщается. В заводском исполнении 300 SEL 6.3 разгонялся до «сотни» за 6,5 секунд. Стоимость редкого экземпляра продавец обещает сообщить по запросу.
В середине марта в России выставили на продажу родстер Mercedes-Benz 190 SL 1960 года выпуска за 20 миллионов рублей. В комплекте автомобилем продавец отдавал оригинальные жесткую и мягкую крыши.