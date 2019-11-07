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14:14

Раскрыт дизайн нового китайского купе-кроссовера с начинкой Volvo

Четвертая модель в линейке бренда Lynk & Co вопреки логике получила индекс 05

Китайская компания Lynk & Co, принадлежащая Geely и Volvo, поделилась первыми официальными тизерами модели 05. Из-за индекса новинки возникла путаница, так как на самом деле это четвертая модель в линейке бренда, но от цифры 4 китайцы отказались из-за предубеждений.

Дизайн Lynk&Co 05 имеет явные отличия от уже продающихся моделей 01,02 и 03. В частности, кроссовер получил радиаторную решетку, выполненную в новом стиле, «решетчатые» вставки на задних стойках и новые задние фонари. При этом передняя оптика, как и у других моделей марки, включает светодиодные полосы в виде струй водопада.

По данным китайских СМИ, в длину кросс-купе достигает 4592 миллиметров, в ширину – 1879 миллиметров, в высоту – 1628 миллиметров, а колесная база равна 2734 миллиметрам.

По неофициальным данным, 05 появится на рынке с полуторалитровой «турботройкой» Volvo мощностью 180 лошадиных сил в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой. Скорее всего, в гамму войдут и другие двигатели. Ожидается, что цены на модель будут начинаться от 250-300 тысяч юаней (примерно 2,3 миллиона рублей).

Пока бренд Lynk&Co не представлен в России, однако китайцы не исключают, что китайско-шведские автомобили могут появиться в стране в течение нескольких лет. Но даже раньше до российского рынка может добраться купеобразный кроссовер от Geely FY11.