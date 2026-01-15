Опубликовано 15 января 2026, 20:061 мин.
Раскрыта цена первого дизельного автомобиля УАЗ «нового времени»Фанаты марки давно просили создать версию на «тяжёлом топливе».
«Газета.Ru» назвала стоимость дизельного УАЗ «Профи». В 2016 году руководство компании Sollers приняло решение свернуть производство дизелей ЗМЗ-514, так как доводить агрегат до перспективных эконорм Евро-5 посчитали нецелесообразным. Сейчас Sollers делает совершенно другие моторы: на бывшем моторном заводе Ford (Елабуга) налажен выпуск китайских двигателей разного объёма.
Двухлитровый двигатель, изначально разработанный фирмой JAC, выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента. С этим мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая фирмой ООО «Соллерс ПТ».
Пока оформлена заднеприводная модификация, но уже скоро должны быть сертифицированы полноприводные машины. Как сообщает «Газета.Ru», самый простой вариант новинки — с задним приводом, бортовой платформой и однорядной кабиной — стоит 2,35 млн рублей.
При этом УАЗ передумал оснащать свои машины современной начинкой В компании считают, что бензоэлектрическая начинка пока не слишком актуальна для российского потребителя.