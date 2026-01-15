Раскрыта цена первого дизельного автомобиля УАЗ «нового времени»

Двухлитровый двигатель, изначально разработанный фирмой JAC, выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента. С этим мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая фирмой ООО «Соллерс ПТ».

Пока оформлена заднеприводная модификация, но уже скоро должны быть сертифицированы полноприводные машины. Как сообщает «Газета.Ru», самый простой вариант новинки — с задним приводом, бортовой платформой и однорядной кабиной — стоит 2,35 млн рублей.