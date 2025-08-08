Раскрыты детали о Hongqi HS7 для российского рынка

Сиденья обиты роскошной кожей Nappa. Атмосферу салона можно настроить с помощью подсветки, предлагающей на выбор 253 цвета. Салонное зеркало автоматически затемняется. Приветствовать владельца при открытии автомобиля будет особая световая анимация. Звуковое сопровождение обеспечивает премиальная акустика на 10 или 12 динамиков (в зависимости от комплектации).

Кроссовер оснащён двухлитровым бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском и дополнен 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Его максимальная мощность достигает 245 лошадиных сил (180 киловатт), а крутящий момент — 380 ньютон-метров. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. По заявлению производителя, HS7 способен разогнаться до 100 километров в час за 8,8 секунды, а его средний расход топлива в смешанном цикле составляет 8,2 литра на 100 километров.

Важной технической особенностью является интеллектуальная система полного привода с гидравлической муфтой от BorgWarner. Внедорожный режим позволяет заранее передавать максимум крутящего момента на заднюю ось, улучшая проходимость. Безопасность обеспечивает целый комплекс систем, включая шесть подушек безопасности.