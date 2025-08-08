Раскрыты детали о Hongqi HS7 для российского рынка

Раскрыты детали о Hongqi HS7 для российского рынкаНовинка займёт место флагманского бензинового кроссовера бренда в России, дополнив линейку, в которую уже входят HS3 и HS5
Габариты сразу подчеркивают статус: длина кроссовера составляет внушительные 4 995 миллиметров, ширина — 1 960, высота — 1 760, колёсная база — 2 920 миллиметров.
Внешний облик HS7 следует фирменной стилистике Hongqi. В глаза бросается массивная вертикальная решётка радиатора с хромированными ламелями. Светодиодные фары дополнены вертикальными дневными ходовыми огнями, дизайн которых намекает на символические «флагштоки». Задняя часть с фонарями, сочетающими горизонтальные и вертикальные линии, визуально расширяет кузов. Китайские инженеры уделили особое внимание аэродинамике, добившись коэффициента сопротивления воздуха всего 0,327. Этому способствуют и активные жалюзи решетки радиатора, которые автоматически открываются и закрываются в зависимости от условий движения, помогая также быстрее прогреть двигатель зимой.
Внутри HS7 встречает пассажиров премиальными материалами. Многофункциональное рулевое колесо, обтянутое натуральной кожей, интегрирует управление мультимедиа, телефоном и адаптивным круиз-контролем. Перед водителем — цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Центральное место на Т-образной консоли занимает большой сенсорный экран мультимедийной системы.
Сиденья обиты роскошной кожей Nappa. Атмосферу салона можно настроить с помощью подсветки, предлагающей на выбор 253 цвета. Салонное зеркало автоматически затемняется. Приветствовать владельца при открытии автомобиля будет особая световая анимация. Звуковое сопровождение обеспечивает премиальная акустика на 10 или 12 динамиков (в зависимости от комплектации).
Кроссовер оснащён двухлитровым бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском и дополнен 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Его максимальная мощность достигает 245 лошадиных сил (180 киловатт), а крутящий момент — 380 ньютон-метров. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. По заявлению производителя, HS7 способен разогнаться до 100 километров в час за 8,8 секунды, а его средний расход топлива в смешанном цикле составляет 8,2 литра на 100 километров.
Важной технической особенностью является интеллектуальная система полного привода с гидравлической муфтой от BorgWarner. Внедорожный режим позволяет заранее передавать максимум крутящего момента на заднюю ось, улучшая проходимость. Безопасность обеспечивает целый комплекс систем, включая шесть подушек безопасности.